De triple cork, een truc die nog nooit in een run was vertoond, kon volgens de jury niet rekenen op extra punten. Daar was Hirano verbolgen over. "Voor de atleten, ze zetten hun leven op het spel. Ze geven het alles. Dus ik denk dat de rijders stappen moeten nemen om dit probleem met de jury eens goed aan te kijken. De wow-factor, hoe je mensen kunt raken door de optreden, dat is ook belangrijk", aldus de 23-jarige Japanner.

Beijing 2022 | Ayumu Hirano toont triple cork, maar wordt niet beloond

Hirano niet de enige

Todd Richards, voorheen lid van de olympische ploeg van de Verenigde Staten kon niet geloven wat hij zag toen-ie commentaar gaf namens NBC: ''Uhh, what? what? Is there a mistake? How did that - wait a minute. There's no way. There's no way! A 91.75?''

Hij was niet de enige die zijn ogen niet kon geloven. Op Twitter waren mensen verbijsterd over de punten die Hirano kreeg voor zijn tweede run. Uiteindelijk maakte het niks uit, want Hirano scoorde in zijn derde run een 96.00 wat als nog goed was voor goud.

Desondanks heeft hij wijze raad. "We willen goede standaarden en ik denk dat we goed moeten checken waar de jury naar heeft gekeken."

Beijing 2022 | De derde run van Ayumu Hirano

