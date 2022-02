Ayumu Hirano heeft het goud gewonnen op de mannen snowboarden halfpipe. De japanner was in zijn laatste run de allerbeste toen hij een score van 96.00 liet noteren. De 23-jarige Japanner stond bijna de hele tijd tweede, maar liet in de laatste run zijn absolute klasse zien. Na in 2014 en 2018 allebei te vertrekken met een zilveren plak, mocht hij nu het goud in ontvangst nemen.

Beijing 2022 | De derde run van Ayumu Hirano

Plek twee was voor de Australiër Scotty James. Hij was bijna de gehele tijd op koers voor een gouden plak na in zijn tweede run een 92.50 neer te zetten. Het brons was voor een outsider. De Zwitser Jan Schrerrer liet in zijn tweede run een 87.25 noteren en die nadat iedereen drie runs had gereden, was deze score nog goed voor een derde plek en dus een bronzen plak.

Bijzondere namen

Er waren grote namen te zien in de halfpipe finale. Shaun WHite, de drievoudig Olympisch kampioen, reed zijn allerlaatste wedstrijd als professioneel snowboarder en kon eenmaal beneden rekenen op een staande ovatie. De 35-jarige Amerikaan wilde zo graag nog een keer uitkomen voor het Amerikaanse team, en zo geschiedde. Een andere opvallende naam was die van de 16-jarige Australiër Valentino Guseli. Hij gaf zijn visitekaartje even af door in elk van zijn drie runs te imponeren en geeft aan dat hij nog een hele grote toekomst voor zich heeft. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde plaats met een score van 79.75.

