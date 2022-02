Beijing 2022

De invloed van de indrukwekkende eerste run van Chloe Kim was duidelijk merkbaar. Met name in de laatste run regende het valpartijen, omdat iedereen alle risico van de wereld moest nemen om Kim van de eerste plaats te stoten. Kim zelf ging ook onderuit in haar tweede run, toen ze voor een spectaculaire truc ging die uiterst zelden succesvol uitgevoerd is in de geschiedenis van het snowboarden bij de dames.

De eerste run van Chloe Kim in de finale halfpipe

Het deerde allemaal niet, want iedereen beet zich stuk op de score van 94. Hierdoor kon Kim tijdens haar laatste poging alle remmen los gooien, want op dat moment was ze al zeker van goud. Tijdens de zogeheten 'Victory lap' wilde Kim het publiek nog even vermaken. Ze ging voor een truc die nog nooit geland is door een vrouwelijke snowboarder. Helaas lukte dit ook nu niet, maar het zal Kim niets kunnen schelen.

In de schaduw van Chloe Kim pakte de Spaanse Queralt Castellet de zilveren medaille en de Japanse Sena Tomita legde beslag op het brons. Later vandaag gaat het snowboarden verder. De Nederlander Glenn de Blois komt in actie op de snowboard cross.

