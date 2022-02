Beijing 2022

Michelle Dekker nam het in de kleine finale op tegen Gloria Kotnik. Na een achterstand halverwege ging Dekker ‘all-in’, opnieuw met een val tot gevolg. Een vierde plek was daarom het lot van Dekker. Afgezet tegen haar prestaties in het verleden is deze vierde plek bijzonder knap.

Dekker kan alsnog trots zijn op haar olympische avontuur. Ze nam het als nummer dertien in de achtste finale opnemen tegen nummer de vier van de kwalificatie Sofiya Nadyrshina . Een lastige kluif voor Dekker, want de pas 18-jarige Russin won in haar prille carrière al vier World Cups.. Toch wist Dekker Nadyrshina nipt te verslaan. Het verschil aan de finish was drie honderdste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse.

In de kwartfinale wachtte vervolgens een andere topper: Julia Dujmovits. De 34-jarige Letse won in haar carrière vijf World Cups en dus was Dekker opnieuw de ‘underdog’. Maar Dujmovits maakte een fout en ging onderuit. Dekker kon daarna gecontroleerd naar de finish snowboarden. De kwartfinale was wel het eindstation voor Ramona Theresia Hofmeister. De Duitse was op voorhand iemand om rekening mee te houdenvoor de medailles. Hofmeister won het World Cup-klassement in het seizoen en 2019/2020 en 2020/2021. Door een val in de halve finale tegen Ester Ledecka, de titelverdedigster, ging een finaleplek aan haar verloren, maar al met al is deze vierde plek bijzonder knap.

Sauerbreij als inspiratie

Dekker had het naar haar zin op de Chinese piste. De Nederlandse is enthousiast over de sneeuw en weet in wiens voetsporen ze wilde treden.

