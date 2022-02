Snowboarden

Beijing 2022 | Eileen Gu springt op laatste moment naar olympische titel

Voor een lange tijd leek het olympische goud voor de Big Air naar Frankrijk te gaan. Tess Ledeux zette in haar eerste twee sprongen een score neer die onaantastbaar leek te zijn.. Eileen Gu dacht daar anders over. Met haar gouden sprong in de derde run is haar totale score nipt beter dan de française. Het brons ging naar Mathilde Gremaud.

00:06:00, een uur geleden