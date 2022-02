"Ik ben heel erg tevreden. Mijn training ging heel slecht, heb harde klappen gemaakt, maar dat ik het dan kan waarmaken in de kwalificatie is wel echt gaaf. Dat ik dan gewoon wel aan kan staan en doe wat ik moet doen", aldus Peperkamp.

Eigenlijk is Peperkamp beter op het onderdeel slopestyle, waar de snowboarders verschillende schansen moeten afleggen. Een finaleplek op de Big Air was dus ergens wel een verrassing.

Ad

Beste twaalf

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Gaaf dat ik het waar kan maken wanneer het moet" Peperkamp reageert in Medal Zone 2 UUR GELEDEN

"Ik had sowieso niet verwacht dat ik heel erg dichtbij zou komen. Big air is voor mij een minder onderdeel dan de freestyle, maar op de een of andere manier verras ik mezelf eigenlijk altijd wel bij de big air. Ik ben daar toch iets beter in dan dat ik denk."

De beste twaalf gaan door bij de big air, en de deelnemers zitten enorm dicht bij elkaar. "Wie landt, gaat door. Bij ons ligt alles zo dicht bij elkaar. Bij Niek ( van der Velden red.) is dat ook zo. Je moet ervoor zorgen dat je twee runs landt en dan maak je meestal nog wel een kans, maar het niveau ligt hier zo hoog en omdat er zoveel goede meiden zijn is het echt nog strijd om bij de beste twaalf te komen", vervolgt Peperkamp.

Beijing 2022 | Melissa Peperkamp verbetert score niet met derde sprong

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 : Highlights - Men's Snowboard Big Air Qualifications 3 UUR GELEDEN