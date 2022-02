Snowboarden

Beijing 2022 | "Gaaf dat ik het waar kan maken wanneer het moet" Peperkamp reageert in Medal Zone

Melissa Peperkamp heeft zich geplaatst voor de finale op het onderdeel big air. In Medal Zone gaat ze met presentatrice Tessa Veldhuis in gesprek over haar runs en de verwachtingen voor de finale van morgen.

00:03:21, 2 uur geleden