White is een levende legende in het snowboarden. De Amerikaan is drievoudig olympisch kampioen op het onderdeel halfpipe en was jarenlang het gezicht van het internationale snowboarden. In Peking wil hij nog een keer laten zien dat hij de grootste ooit is en gaat hij op zoek naar een laatste medaille.

Na een val in de eerste run stond de druk er echter vol op voor White. Met een magere score van 24.25 stond de regerend kampioen slechts negentiende, terwijl een plek bij de beste twaalf noodzakelijk was voor plaatsing. Deze druk kon White gelukkig aan en met een uitstekende tweede run verzekerde hij zich ruimschoots van een finaleplaats.

Ad

Beijing 2022 | Opluchting bij White na succesvolle kwalificatie onder zware druk

Beijing 2022 Beijing 2022 | Geweldige 2e run Shaun White 3 UUR GELEDEN

Truc lukt tweede keer wel

De truc waarbij hij in de eerste run ten val kwam, lukte dit keer wel en White haalde een hoogte van meer dan 5 meter in zijn sprongen. De Jury beloonde White met een score van 86.25, waardoor hij een gigantische sprong in het klassement maakte.

Slechts drie man hoefde White voor zich te dulden. Ayumu Hirano was de beste van de dag. De Japanner noteerde een score van 93.25 en gaat als favoriet richting de finale. Deze staat op het programma in de nacht van donderdag op vrijdag en is uiteraard live te zien op Eurosport en discovery+.

Beijing 2022 | Shaun White in de fout bij eerste kwalificatierun

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Snowboarden - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 10 MINUTEN GELEDEN