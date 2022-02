Beijing 2022

Hämmerle is daarmee de opvolger van Pierre Vaultier, de olympisch kampioen van Sochi 2014 en PyeongChang 2018. Op voorhand was de Oostenrijk al de grote favoriet. De Oostenrijker trekt zeer regelmatig aan het langste eind, wat zeer knap is binnen de discipline snowboardcross. Binnen de snowboardcross heb je immers ook een flink portie geluk nodig. Als we verder kijken dan alleen het huidige seizoen komen we de naam van Hämmerle ook vaak tegen. De Oostenrijker won het World Cup-klassement in de drie afgelopen seizoenen.

De Blois komt niet op stoom en is snel uitgeschakeld

Glenn de Blois mocht als eerste van start in de kwalificaties en zag vervolgens bijna het hele deelnemersveld onder zijn kwalificatietijd duiken. De Blois noteerde de 27e tijd. De top zestien van de eerste kwalificatierun hoefde niet meer van start in de tweede run. De Blois was daarmee wel veroordeeld tot een tweede kwalificatierun. Het zal niet tot paniek hebben geleid bij de Nederlander, want hij een tijd neerzetten is niet zijn sterke punt. De Blois is op z'n best als hij z'n tegenstanders in de baan heeft. Bovendien zouden alle snowboarders sowieso doorgaan naar de achtste finale. De kwalificatietijd was alleen bepalend om te bepalen in welke heat de atleten in actie kwamen.

Z'n niet overtuigende kwalificatie betekende dat De Blois gelijk sterke tegenstanders naast zich had in de startpoorten in de achtste finale. Hij diende het op te nemen tegen Kalle Koblet, Omar Visintin en Umito Kirchwehm. Koblet is het trainingsmaatje van De Blois bij het Zwitserse team. Voor zowel De Blois als Koblet viel het doek in de achtste finale. De Blois begon nog wel heel sterk aan z'n heat, ging zelfs aan de leiding, maar zag vervolgens de drie anderen passeren.

Op voorhand was Glenn de Blois een kanshebber om een medaille te behalen op de snowboardcross. De Nederlander was niet alleen kanshebber omdat op de snowboardcross letterlijk alles kan gebeuren, maar ook omdat hij heeft bewezen inmiddels echt wereldtop te zijn. De Blois won immers in 2021 de World Cup in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco.

Ook andere favorieten sneuvelen

Jakob Dusek won nog een World Cup dit seizoen, maar voor hem viel het doek in de achtste finale al. Een favoriet voor goud, Martin Nörl, sneuvelde een ronde later in de kwartfinale. De Duitser won net als Alessandro Hämmerle twee World Cups dit seizoen. En een jaar geleden won de Spanjaard Lucas Eguibar het WK op de snowboardcross, maar de Spanjaard was in de halve finale niet snel genoeg om Grondin en Hämmerle te verslaan.

