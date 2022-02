Beijing 2022

Max Parrot, de Canadees die drie jaar geleden lymfeklierkanker overwon en op de Spelen van 2018 een gouden plak behaalde op de Slopestyle, heeft opnieuw goud gewonnen op de Slopestyle, maar er is kritiek. Critici zeggen dat hij een grab gemist zou hebben. Als hij dit goed had gedaan, was er misschien een andere winnaar uitgerold, zo luidde de kritiek. Het scheelt in de herhaling maar een paar centimeter.

Opzet regels

Het zit zo: na een run bij het freestyle snowboarden, heeft de jury maar 20 a 30 seconden om een score uit te delen. Daarom ziet de jury pas na het geven van de score de herhalingen. De fout zit hem dus in de regelgeving van het punten uitdelen in plaats van een fout van de jury.

Snowboarder Mathieu Crepel, die onder andere uit kwam op de Winterspelen van 2006 en 2010 en wereldkampioen halfpipe werd in 2007, had ook een duidelijke mening. Hij legt de schuld bij het IOC. ‘De echte fout ligt voor mij bij het IOC. Wanneer gaan ze zich realiseren dat ze echte snowboard producenten moeten inhuren? Zo lang als het filmen gedaan wordt door mensen die geen idee hebben van het snowboarden, eindigen we met een rotzooi als deze!’ aldus de 37-jarige Fransman via een Instagram verhaal.

