Beijing 2022

In de halve finale treft Dekker de Tsjechische Ester Ledecka, die in haar kwartfinale te snel was voor de Poolse Aleksandra Krol.

In de kwartfinale stuntte de Nederlandse al door Sofiya Nadryshina uit te schakelen . De Russische was veel sneller in de kwalificatie en behaalde bovendien brons op het laatste wereldkampioenschap.

De halve finale staat al snel op het programma. Om 08:24 gaat Dekker namelijk al van start.

