Beijing 2022

''Ze zeiden dat ik gediskwalificeerd zou worden als ik het logo niet zou bedekken. Ze dwongen me met een sharpie over de base van mijn board te tekenen.'' zegt Marino op Instagram met een lachsmiley erachter. Daarmee lacht ze het IOC eigenlijk uit.

Verandering aan het board

Dit gebeurde allemaal de avond voor dat Marino op de Big Air zou uitkomen. Ze liep al met een blessure aan haar stuitje na een val tijdens een training. Een verandering aan een snowboard kan hele grote impact hebben.

''Voor degenen die het niet weten, de base van het board is belangrijk voor je snelheid en er zou behalve wax verder niets op moeten zitten. Maar als er marker en andere dingen op de bodem moeten schiet dat zijn doel voorbij.'' aldus Marino.

Regel 40

Het IOC kwam met een uitleg naar Marino. De organisatie vertelde dat het in strijd is met regel 40, waarin staat hoe sporters kunnen profiteren van commerciële activiteiten bij de Olympische Spelen. Daarbij moest ze dus het logo verbergen of met een ander board aantreden.

''Ik was super-hyped met hoe het ging tijdens de slope en besloot om geen blessure te riskeren al bleek dat niet de top prioriteit van het IOC.''

Achteraf verklaring IOC

Als reactie kwam het IOC met een verklaring: ''De atleet deed mee met een snowboard met reclame voor een bedrijf dat zijn primaire zaken niet in de sport heeft, in tegenstelling tot de Olympische reclameregels die de fundering van het Olympische Movement beschermen.''

''Het IOC werd alert van het probleem nadat de atlete mee had gedaan, en samen met het USOPC (United States Olympic & Paralympic Committee) met een oplossing gekomen die minimale impact zou hebben. Daarbij zat de optie van dezelfde attributen gebruiken en de reclame te verwijderen.''

