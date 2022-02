Beijing 2022

Iztok Sumatik was het hoofd van de jury en gaf woensdag uitleg: ''We hebben beoordeeld wat we hebben gezien. We moeten in een paar seconde een beslissing nemen, want het is live. We moeten de score zo snel mogelijk doorgeven, zodat alles goed gecoördineerd wordt met de show.''

Volgnes Sumatik kregen hij en zijn team niet de tijd om de herhaling te bekijken: ''Die hebben we niet gekregen. We hadden alleen deze camerahoek en vanuit die hoek leek de grab goed. Het zou een andere score geweest zijn als we het gezien hadden. Desondanks was het nog steeds een geweldige run.''

