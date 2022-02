Beijing 2022

White wilde in Peking nog een laatste keer voor zijn land uitkomen. Hij plaatste zich met moeite voor de finale, maar kwam toch nog verdomd dicht bij de medailles. White slaagde er dus niet in om zijn indrukwekkende collectie medailles uit te breiden. The flying tomato won in Turijn, Vancouver en Pyeongchang goud op de halfpipe.

White gaat zich nu richten op het uitbreiden van zijn zakelijke imperium. De Amerikaan heeft een eigen snowboardmerk en biedt cursussen aan om de sport beter onder de knie te krijgen.

