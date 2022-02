De mislukte board grab (waarbij je in de lucht de achterste punt van je board pakt) van 2006 dreunde nog lang na. Jacobellis won werkelijk alles wat er te winnen viel, maar op de Spelen ging het steeds mis.

Beijing 2022 | Olympisch goud en revanche voor 2006 voor Lindsey Jacobellis bij Snowboardcross

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Heeft er iemand snacks bij zich?" - Chloe Kim stelt de belangrijke vragen 4 UUR GELEDEN

Nog niet weggepoetst

Toch knaagde er nog iets aan Jacobellis. Die mislukte board grab was voor haar gevoel nog steeds niet helemaal weggepoetst. En dat speelde in haar hoofd tijdens de finale van de snowboardcross voor gemengde teams.



Haar crosspartner Nick Baumgartner had al het goede voorbeeld gegeven door Canada en de twee Italiaanse teams te verslaan. Jacobellis mocht daarom met een kleine voorsprong bij de start het karwei afmaken. De Italiaanse Michela Moioli kwam de ervaren Amerikaanse nog even voorbij, maar in de voorlaatste bocht besliste Jacobellis de strijd in haar voordeel.



Het enige dat ze in de laatste meters nog hoefde te doen was op de been blijven, maar dat was voor Jacobellis niet genoeg. Ze had immers nog iets goed te maken. En dus deed ze zelfverzekerd, met al goud op zak, nog eens een board grab. Niet veel later kwam ze juichend over de streep. Eind goed, al goed.

Beijing 2022 | Wave 2 van de finale

