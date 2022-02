Beijing 2022

Alle dames kregen drie runs om twee verschillende tricks te landen. De minste score wordt uiteindelijk weggestreept. De optelsom van de twee beste runs is de uiteindelijke score.

De Nederlandse Peperkamp legde al in de eerste run een goede basis voor een mooie klassering. Dat deed ze met een goede ‘Backside 900’ met een korte grab. Ze behaalde daarmee een score van 64.25 en een voorlopige zevende plek.

Ook de tweede run van Peperkamp was goed. Ze landde wederom een knappe trick, een ‘Frontside 900’, en scoorde 72.00 punten en stond daarmee na twee sprongen op een vijfde plek.

De derde run van Peperkamp was een verbetering van haar eerste run. Peperkamp ging voor een ‘Backside 900’, maar nu hield ze haar grab langer vast. De jury gaf haar daarom nu een score van 69.75. Daarmee werd de Nederlandse uiteindelijk zesde.

Gasser prolongeert olympische titel

Waar Peperkamp al heel knap enkele 900’s liet zien, lieten de dames op het podium enkele 1080’s zien. Dat is dus nog een halve rotatie meer dan wat Peperkamp liet zien. Gasser toonde in de laatste run zelfs een goede 1260.

Anna Gasser was iemand om rekening mee te houden. De Oostenrijkse doet altijd mee om de prijzen, won het World Cup-klassement in de seizoenen 2016/2017 en 2017/2018, werd wereldkampioen in 2017 en won olympisch goud in Pyeongchang. In haar laatste run ging ze over Sadowski Synnott heen en prolongeerde zo haar titel.

Zoi Sadowski Synnott won het World Cup-klassement afgelopen seizoen en won vorige week olympisch goud op de slopestyle . De Nieuw-Zeelandse won vier jaar geleden al brons en pakte nu, vier jaar later, dus het zilver.

Er werden dit seizoen twee World Cups big air georganiseerd. In het Zwitserse Chur won de Japanse Kokomo Murase, terwijl de zege in Steamboat naar haar landgenote Reira Iwabuchi ging. Murase won nu brons, Iwabuchi werd vierde.

De wereldtitel in 2021 ging naar de Canadese Laurie Blouin. De Canadese kwam in twee runs ten val en werd achtste.

Big air Shougang

De big air-wedstrijden vinden niet plaats in Zhangjiakou, maar in Beijing zelf. Big Air Shougang is een sportstadion in het Shijingshan-district in Beijing, gebouwd om de big air-evenementen van de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren.

De locatie werd gebouwd op de top van een voormalige staalfabriek van Shougang Group, die vóór de Olympische Zomerspelen van 2008 werd stilgelegd vanwege zorgen over luchtvervuiling. De bouw van de locatie begon in 2018 en werd voltooid op 1 november 2019. De locatie zal permanent zijn en worden gebruikt voor verschillende sportwedstrijden, en wordt 's werelds eerste permanente big air-locatie ooit.

