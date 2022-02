Snowboarden

Beijing 2022 | Melissa Peperkamp verbetert score niet met derde sprong

Melissa Peperkamp moet het hebben van haar eerste twee sprongen. De pas 17-jarige snowboardster verslikte zich in haar snelheid en kon haar trick niet goed inzetten. Het is nu afhankelijk van de concurrentie of ze de finale weet te halen.

00:01:12, 35 minuten geleden