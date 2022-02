Beijing 2022

De Winterspelen staan in Nederland vooral in het teken van schaatsen. Deze sport zit verweven in onze cultuur en dat zal mede door de lange historie niet snel veranderen.

Toch verruimen we langzaam onze blik. Shorttrack komt dankzij de prestaties van Suzanne Schulting en haar relayteam qua status al in de buurt. En de historische skeletonmedaille van Kimberley Bos is een goed voorbeeld dat we ook zonder schaatsen aan onze voeten medailles kunnen winnen.

Sneeuwland

In de schaduw van deze prestaties ontwikkelt Nederland zich ook als sneeuwland. Mede dankzij de gouden plak van snowboardster Nicolien Sauerbreij in 2010 groeit het aantal atleten dat op internationaal niveau écht meedoet snel. En dat terwijl we het hier moeten doen zonder bergen en een serieus pak sneeuw slechts eens in de zoveel jaar voorkomt.

Waren we in 2018 nog met drie sneeuwsporters op de Spelen aanwezig, dit keer waren het er zeven. En er werd nog gepresteerd ook!

Net geen brons

Het scheelde maar weinig of we hadden zelfs medailles gewonnen. Michelle Dekker greep in de troostfinale van de parallelreuzenslalom snowboarden helaas naast brons. Met haar 25 jaar heeft ze echter nog kansen om in toekomstige edities wel eremetaal te pakken.

Ook de snowboard freestylers lieten zich deze Spelen goed zien. Op de slopestyle liepen Melissa Peperkamp en Niek van der Velden de finale net mis, maar dit maakten zij helemaal goed op de big air. Allebei haalden ze de finale en deden daarin ook nog eens prima mee met de zesde plaats. Een bewijs dat ze bij de wereldtop horen.

Heel knap van Van der Velden , die nog zoveel pech had in Pyeongchang. En veelbelovend voor Peperkamp, die tenslotte pas zeventien jaar oud is!

Sterke Maarten Meiners

De achttiende plaats van skiër Maarten Meiners op de reuzenslalom spreekt misschien niet direct tot de verbeelding, maar als je beseft hoe groot deze sport is, is het bijzonder knap wat onze landgenoot heeft neergezet.

Eurosport-presentator Herbert Cool vergeleek in De Slotronde de prestatie met een Nederlandse tennisser die de achttiende plaats bereikt op de wereldranglijst tennis. "Dan zouden we met z'n allen de polonaise lopen."

Tegenvallers

Verliep dan alles boven verwachting? Nee, helaas viel de prestatie van Glenn de Blois niet mee. In de snowboardcross strandde hij al in de achtste finale, terwijl hij de afgelopen jaren juist zo hard had gewerkt om de aansluiting te vinden bij de wereldtop. De Blois won vorig jaar zelfs een wereldbekerwedstrijd.

Wanneer we de vroege uitschakeling op de Spelen als een incident zien, kunnen we de komende jaren ook van de 26-jarige snowboardcrosser nog mooie dingen verwachten.

Voor Adriana Jelinkova werd haar olympisch debuut zelfs een heuse deceptie. Hoewel het al knap was dat de alpineskiër zich had geplaatst, had ze in de afdaling op zijn minst de finish willen halen.

Op de reuzenslalom miste ze een poortje waardoor het direct over en uit was. Op de slalom kwam ze vervolgens niet meer aan de start. Geveld door stress was haar verklaring. Een positieve test een maand voor de Spelen en alle ellende rondom het testen en quarantaine zorgden ervoor dat ze niet optimaal kon presteren.

Tevredenheid

Ondanks de twee hiaten in de prestaties van onze landgenoten, kunnen we trots zijn op wat de olympiërs in de sneeuw hebben neergezet. Het geeft bovendien vertrouwen voor de toekomst.

Wopke de Vegt bevestigt dit met een interview in De Telegraaf. "Het was meer dan voldoende tot goed. Het is onzin dat we in de sneeuw niet mee kunnen doen, omdat we geen bergen en sneeuw hebben. Met zeven of acht uur zit je in de bergen."

Bovendien ziet de technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging dat het enthousiasme voor met name de freestyle-onderdelen groeit. "Dit is wat nieuwe generaties aanspreekt, de hele show er omheen, grenzen opzoeken, een beetje gevaar, spektakel. Het IOC haakt in op de jeugd en sporten die richting de creatieve kant gaan."

WAAR KIJK JE?

