De Vegt heeft volop meegeleefd met het avontuur van de Nederlandse. "Ik stond niet bovenaan de piste, maar heb wel constant contact gehad met haar team gehad. Een fantastische ervaring om zo dicht bij een medaille te zijn. En het knapste is dat ze dit allemaal op eigen kracht heeft gedaan. Op het laatste moment pakte ze toch de kwalificatie en mocht ze mee naar het dorp. Niets dan lof dus voor Michelle en haar familie."

Aangedragen

Ad

Dekker was in eerste instantie niet geplaatst voor de Spelen, maar werd door de Nederlandse Skivereniging aangedragen. Die keuze was volgens de Vegt geen moeilijke. "Bij Michelle was het niet zo moeilijk om je gelijk te krijgen. Ze pakte in haar laatste World Cup, die enorm sterk bezet was, een mooie achtste plek. Dan sta je in principe met een been in de kwalificatie voor de Spelen. Ze zat daarvoor al binnen de IF-criteria om mee te gaan naar Peking, dus die twee facetten maakten het voor ons een eenvoudige keuze om haar voor te dragen aan het NOC*NSF."

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Vierde is mooi, maar ging voor een medaille" - Dekker reageert op vierde plek EEN UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Michelle Dekker stunt en bereikt kwartfinale

Belangrijke prestatie

De impact van deze vierde plek is groot voor het snowboarden en skiën in Nederland. "Het is heel belangrijk dat wij in de sneeuw dit soort succesjes hebben. Niet alleen voor de senioren, maar ook voor de jeugd. Het is goed dat zij zien dat wij dit kunnen, en dat ook laten zien op de slope- en freestyle. Voor Michelle zelf is dit ook geweldig. Ze is nog jong en kan als ze zou willen nog wel twee cyclussen mee. De gemiddelde leeftijd is hier best wel hoog, en zij wordt elk jaar alleen maar beter, maar uiteindelijk is de keuze natuurlijk aan haar, aldus een opgetogen de Vegt.

Reactie Dekker

Na afloop reageerde Michelle Dekker zelf tevreden over haar prestatie, maar toch zag je ook de teleurstelling op haar gezicht. Niet gek als je zo dicht bij een medaille komt. Al met al mag de Zoetermeerse apentrots zijn op deze vierde plek.

Beijing 2022 | "Vierde is mooi, maar ging voor een medaille" - Dekker reageert op vierde plek

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Ongekend wat ze hier heeft gepresteerd" - De Vegt over vierde plek Dekker 3 UUR GELEDEN