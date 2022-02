Snowboarden

Beijing 2022 | Opluchting bij White na succesvolle kwalificatie onder zware druk

Hij had een herkansing nodig, maar het is Shaun White gelukt om zich te kwalificeren voor de finale bij het halfpipe snowboard. Eventjes leek White zich te voegen bij de misère waardoor Team USA deze Winterspelen wordt geplaatst, maar na een val stond hij letterlijk en figuurlijk weer op om zich te plaatsen voor de finale. Wellicht is het moeilijkste moment achter de rug. Het sprookje leeft nog!

00:01:58, 2 uur geleden