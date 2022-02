Met een score van 61.26 stond Peperkamp na de eerste run op een zesde plek. Eurosport-commentatoren Thomas van Bemmelen en Frank van der Putten waren dan ook terecht enthousiast over deze run van het Nederlandse talent.

Beijing 2022 | Uitstekende eerste run voor Peperkamp op slopestyle

Mindere tweede run

In de tweede run verbeterde Peperkamp zich vooral op de sprongen. De jury beoordeelde haar tweede run net iets minder dan haar eerste: 60.18. Geen verbetering van de score dus. Een flink aantal concurrenten verbeterde zichzelf wel in de tweede run en daarom zakte de Nederlandse naar de dertiende plek. Daarmee kwam Peperkamp net tekort voor een plek in de finale. Het betekent echter nog niet het einde van de Olympische Spelen voor Peperkamp, want op 14 en 15 februari staat nog de big air op het programma.

"Jammer, maar trots overheerst"

Frank van der Putten, voormalig bondscoach van de Nederlandse snowboardsters, vindt het jammer dat ze zich niet heeft geplaatst voor de finale, maar is vooral trots op de prestatie van de Nederlandse. "Voor een 17-jarige is dit een hele knappe prestatie. Het is uiteraard jammer dat ze dichtbij een finaleplek kwam, maar ze mag echt trots zijn op wat ze gepresteerd heeft."

In haar tweede run had ze wat moeite op de rails en daardoor kreeg ze een mindere score, ondanks dat haar sprongen juist beter waren. Over vier jaar is haar arsenaal aan trucs weer uitgebreider en gaat ze zeker de finale halen"

"Bij de Big air heeft ze net zoals bij de slopestyle een goede kans op een finaleplek. Over vier jaar kan ze echt voor de medailles gaan, omdat ze dan ook meer trucs kent," aldus van der Putten.

Finale

In de finale van de slopestyle zullen onder andere Zoi Synnott Sadowski, Kokomo Murase, Jamie Anderson, Anna Gasser en Tess Coady het tegen elkaar opnemen. De Nieuw-Zeelandse Synnott Sadowski noteerde de hoogste score in de kwalificaties en zal erop mikken om na haar wereldtitel van 2021 nu ook een olympische titel aan haar palmares toe te voegen. Eerder dit seizoen won Murase de World Cup in Calgary, Jamie Anderson won de World Cup in Mammoth Mountain en bij de World Cup in Laax ging de winst naar Tess Coady.

De titelverdedigster, na haar winst vier jaar geleden op de Olympische Spelen in PyeongChang, is Jamie Anderson, die acht jaar geleden ook al de beste was op de Spelen in Sochi.

