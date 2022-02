Beijing 2022

Voor Nieuw-Zeeland was de medaille van Sadowski-Synnott een primeur: het was de eerste medaille voor de kiwi’s op de Olympische Winterspelen ooit.

Twaalf dames streden om de olympische titel. Melissa Peperkamp kwam een dag eerder met een dertiende plek net tekort om zich bij de beste twaalf dames te voegen voor de finale.

Laatste run

Julia Marino verraste met een zilveren medaille in het Zhangjiakou Genting Snow Park. De Amerikaanse won in weliswaar 2017 en 2020 een World Cup slopestyle, maar daarmee werd er nog geen rekening gehouden met olympisch eremetaal voor Marino. Het leek er zelfs even op dat Marino wellicht goud zou winnen, maar Sadowski-Synnott noteerde op het allerlaatste moment alsnog een hogere score. Eurosport-commentatoren Thomas van Bemmelen en Frank van der Putten wisten gelijk na de run van Sadowski-Synnott dat het genoeg was om Marino nog voorbij te steken. Tess Coady won het brons voor Australië.

Titelverdedigster na haar winst vier jaar geleden op de Olympische Spelen in PyeongChang was Jamie Anderson, die tevens acht jaar geleden op de Olympische Spelen in Sochi de beste was. In de finale in Zhangjiakou kwam Anderson tot een achtste plek.

Hoog niveau

Eurosport-commentator Frank van der Putten was verrast over het podium. "Deze drie had ik echt niet verwacht. Synott Sadowski was voor mij wel de favoriet, maar de zilveren medaille van Julia Marino komt voor mij echt volledig uit de lucht vallen. Ook de bronzen plak van Tess Coady had ik niet helemaal verwacht.

"Het niveau was enorm hoog, en wat een fantastische climax. Synott Sadowski had nog één run om van zilver goud te maken, en dan flikt ze het gewoon. Dat is echt pure klasse"

Na de run van de Nieuw-Zeelandse was Marino de eerste die Sadowski feliciteerde. "Dat is echt typerend voor onze sport. Iedereen gunt elkaar heel veel en bewondert de trucs die gemaakt worden. Als Sadowski dan zo'n geweldige run neerzet, dan is dat ook kicken voor haar tegenstanders, aldus van der Putten

Peperkamp

Dezelfde vrouwen, met ook Melissa Peperkamp, zien we op 14 en 15 februari weer in actie als de big air op het programma staat. In tegenstelling tot de slopestyle vindt de big air plaats in Beijing.

