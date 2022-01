Beijing 2022

Dekker komt uit op het onderdeel parallel reuzenslalom. Dekker haalde tijdens de wereldbekerwedstrijden vier keer de laatste zestien, maar kwam steeds net tekort voor een plek in de kwartfinale. Afgelopen weekend lukte het Dekker wel om bij de laatste acht te komen, maar officieel moet een snowboarder van NOC*NSF eenmaal bij de beste vier zitten of twee keer bij de beste acht.

Omdat Dekker niet dezelfde voorbereidingsmogelijkheden heeft gehad als veel van haar concurrenten en omdat haar vorm de laatste weken uitstekend is, heeft men besloten eenzelfde uitzondering te maken voor Dekker als eerder voor skiër Meiners is gemaakt. Veel skigebieden waren vanwege de coronapandemie alleen toegankelijk voor inwoners van het betreffende land en dus konden de Nederlandse sneeuwsporters maar zeer beperkt trainen.

Dekker is erg blij met het besluit van NOC*NSF: ''De afgelopen twee seizoenen waren enorm lastig voor mij als Nederlandse sneeuwsporter. Normaal gesproken moet ik al veel zelf regelen, maar nu kwam er helemaal veel bij kijken. Ik stond bijvoorbeeld in de week voorafgaand aan het wedstrijdseizoen voor het eerst op de sneeuw. Ik ben het NOC*NSF heel dankbaar dat ze zich hebben verdiept in de extra uitdagingen die veel sneeuwsporters in de afgelopen twee seizoenen hebben gehad en ben natuurlijk supertrots op mijn prestatie van het afgelopen weekend.''

Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging lichtte zijn besluit om Dekker voor te dragen toe: ''We hebben besloten deze voordracht te doen omdat Michelle in de afgelopen weken in topvorm is gekomen. Dat heeft ze bewezen door bij haar laatste wedstrijd gedeeltelijk aan de prestatie-eisen te voldoen. Ook heeft ze al meerdere keren in de finalerondes op een fractie van een seconde de top-8 gemist. Daarbij zijn onze atleten afhankelijk van andere landen voor hun sneeuwtraining en COVID-19 zorgde ervoor dat de pistes met regelmaat alleen voor de eigen nationale teams beschikbaar waren.''

Technisch directeur van TeamNL, Maurits Hendriks, gaf ook uitleg bij het besluit: ''Michelle heeft al twee keer meegedaan aan de Spelen en weet wat er voor nodig is om presteren. Met haar prestatie van afgelopen weekeinde heeft ze laten zien dat het bereiken van de finale tijdens de Spelen binnen haar mogelijkheden ligt. Evenals in Sotsji en Pyeongchang zal TeamNL haar daarin optimaal ondersteunen.''

Benieuwd welke Nederlanders nog meer zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen van Peking? Lees hier alles over de leden van TeamNL.

