De druk op Team USA nam verder en verder toe en nu is het uitgerekend Jacobellis die de vloek doorbreekt. En niet alleen de vloek van Team USA, maar ook de vloek van zichzelf. Wat is het verhaal?

De 236-jarige Jacobellis heeft in haar carrière werkelijk alles gewonnen wat er te winnen valt, behalve tot vandaag olympisch goud. Zo’n beetje ieder jaar won ze de X-Games en het WK, maar tijdens de Winterspelen ging het telkens mis.

Valpartij in gouden positie

Toppunt – of dieptepunt, het is maar net hoe je het bekijkt – waren de Olympische Spelen van 2006 in Turijn. Jacobellis deed bij haar laatste sprong een board grab om het publiek te pleasen, maar deed slechts nummer twee van de race een plezier door onderuit te gaan en haar gouden plak uit handen te geven.

Het was alsof Jacobellis voor altijd en eeuwig was vervloekt. Er werd een baklading kritiek over haar uitgestort en het wilde maar niet maar lukken op de Spelen. Tot nu, tot Beijing 2022. Eind goed, al goed.

Cirkel rond

Jacobellis domineerde de snowboardcrossfinale en op een klein schrikmomentje na was ze altijd volledig in controle. De schande van het zilver van Turijn 2006 is weggepoetst en een grootheid is in bezit van goud. Daarmee is de cirkel helemaal rond.

