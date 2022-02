Snowboarden

Beijing 2022 | Valcompilatie slopestyle

Dat er vaak wordt gevallen bij de slopestyle weten we inmiddels, en soms gaat het er best hard aan toe, zo zagen we aan de Japanse Rins Yoshika, die na een pijnlijke val naar het ziekenhuis moest. Bekijk hier alle valpartijen van de slopestyle tot nu toe.

00:02:17, 2 uur geleden