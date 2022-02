Alle heren kregen drie runs om twee verschillende tricks te landen. De minste score wordt uiteindelijk weggestreept. De optelsom van de twee beste runs is de uiteindelijke score.

Sebastien Toutant won olympisch goud in PyeongChang en werd nu dus opgevolgd door Yiming Su.

Knappe prestatie Van der Velden

Beijing 2022 Women's Big Air - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

In de eerste run begon Van der Velden met een overtuigende sprong. Hij landde een ‘Switch back 1620’. Na de eerste run nam Van der Velden met een score van 83.75 punten de vijfde plek in beslag. Een hoop concurrenten gingen voor meer rotaties (1800), maar de 1620 van Van der Velden was zonder foutjes. De jury waardeerde de run vanVan der Velden met een score die hoger was dan een hoop van zijn concurrenten.

Beijing 2022 | Bekijk hier de eerste run voor Niek van der Velden

Ook de tweede sprong was een voltreffer voor Van der Velden: een ‘Backside 1620’. Eurosport-commentator en oud-bondscoach Frank van der Putten had Van der Velden nog nooit een betere ‘Backside 1620’ zien landen. De jury gaf hem dan ook een mooie score van 78.25. Daarmee nam hij na twee sprongen de derde plek in. Veel concurrenten hadden echter nog geen twee goede sprongen kunnen landen en dus zou alles aankomen op de derde run.

In z’n derde sprong ging Van der Velden voor een verbetering van z’n ‘Switch back 1620’. Hij kon zijn grab tijdens de sprong niet vinden en kon de sprong niet goed landen. De jury gaf Van der Velden een score van 26.75. Desalniettemin waren zijn scores genoeg voor de zesde plek.

Beijijng 2022 | Bekijk hier de derde run van Niek van der Velden

Su olympisch kampioen in eigen land

Yiming Su won het goud en dat was niet een hele grote verrassing. Veel kenners hadden al rekening gehouden met hem, mede het goede voorseizoen van de Chinese tiener. De zege bij de World Cup in Steamboat ging naar de Chinees.

Mons Roisland won het zilver en het brons ging naar Max Parrot. Parrot was op voorhand iemand om rekening mee te houden voor het podium. De Canadees won het World Cup-klassement in het seizoen 2020/2021 en werd vorige week bovendien olympisch kampioen op de slopestyle. Zijn landgenoot Mark McMorris (regerend wereldkampioen) werd negende.

Big air Shougang

De big air-wedstrijden vinden niet plaats in Zhangjiakou, maar in Beijing zelf. Big Air Shougang is een sportstadion in het Shijingshan-district in Beijing, gebouwd om de big air-evenementen van de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren.

De locatie werd gebouwd op de top van een voormalige staalfabriek van Shougang Group, die vóór de Olympische Zomerspelen van 2008 werd stilgelegd vanwege zorgen over luchtvervuiling. De bouw van de locatie begon in 2018 en werd voltooid op 1 november 2019. De locatie zal permanent zijn en worden gebruikt voor verschillende sportwedstrijden, en wordt 's werelds eerste permanente big air-locatie ooit.

Waar kijk je?

Beijing 2022 Beijijng 2022 | Bekijk hier de derde run van Niek van der Velden 2 UUR GELEDEN