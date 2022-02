Snowboarden

Beijing 2022 | Van der Velden: "Ik maakte zo'n grote fout dat het eigenlijk al voorbij was"

Niek van der Velden wist zich niet te plaatsen voor de Slopestyle finale. Met een valpartij in de eerste run en een grote fout in de tweede run kwam de Nederlander niet verder dan een 46.03 punten. Ten opzichte van zijn vorige Winterspelen is Beijing 2022 wel een succes voor Van der Velden. Toen moest hij met een gebroken arm weer naar huis voordat hij in actie kwam.

00:01:12, 44 minuten geleden