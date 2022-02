Beijing 2022

In de eerste run begon Van der Velden met een overtuigende sprong. Hij landde een ‘Switch back 1620’. Hij wist dat dit een goede run was, want hij stak z’n armen na de landing gelijk de lucht in. Na de eerste run nam Van der Velden met een score van 79.00 punten de zevende plek in beslag.

Ook de tweede sprong leek een voltreffer te zijn, een ‘Backside 1620’. Ook deze keer stak hij z’n armen al snel de lucht in. Ook oud-bondscoach en Eurosport-commentator Frank van der Putten kon z’n enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. De jury bleek echter minder enthousiast en rekende Van der Velden het redelijk zwaar aan dat hij bij de landing de sneeuw raakte met een hand. Van der Velden werd nu een score van 60.00 punten toebedeeld, waarmee hij zakte naar de tiende plek.

In z’n derde sprong ging Van der Velden voor een verbetering van z’n ‘Backside 1620’. Wederom landde hij deze goed, wederom met een handje aan de sneeuw, wederom rekende de jury hem dit aan. Hij verbeterde z’n score een klein beetje: 63.75. Hij zakte nog een plekje, maar onderaan de streep was het voldoende voor een finaleplaats.

Kanshebbers op olympisch eremetaal

Wie zijn de favorieten op basis van het verleden? Er werden dit seizoen twee World Cups big air georganiseerd. In het Zwitserse Chur won de Zwitser Jonas Boesiger, terwijl de zege in het Amerikaanse Steamboat naar de Chinees Yiming Su ging.

Als we verder kijken dan alleen het huidige seizoen is ook Max Parrot iemand om rekening mee te houden. De Canadees won het World Cup-klassement in het seizoen 2020/2021 en werd vorige week bovendien olympische kampioen op de slopestyle. Zijn landgenoten Mark McMorris (regerend wereldkampioen) en Sebastien Toutant (regerend Olympisch kampioen) zijn andere grote kanshebbers.

Sebastien Toutant wist zich echter niet te plaatsen voor de finale. De Canadees kwam zelfs hard ten val in z’n derde run.

Big air Shougang

De big air-wedstrijden vinden niet plaats in Zhangjiakou, maar in Beijing zelf. Big Air Shougang is een sportstadion in het Shijingshan-district in Beijing, gebouwd om de big air-evenementen van de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren.

De locatie werd gebouwd op de top van een voormalige staalfabriek van Shougang Group, die vóór de Olympische Zomerspelen van 2008 werd stilgelegd vanwege zorgen over luchtvervuiling. De bouw van de locatie begon in 2018 en werd voltooid op 1 november 2019. De locatie zal permanent zijn en worden gebruikt voor verschillende sportwedstrijden, en wordt 's werelds eerste permanente big air-locatie ooit.

