"Ik voelde me supergoed en ik voelde eigenlijk al in de training dat alles super lekker ging. Dat gaf me ook een goed gevoel in de wedstrijd. In de wedstrijd kwam eigenlijk ook alles eruit. Ik heb al mijn runs geland, mijn beste runs ooit, dus daar ben ik hartstikke tevreden mee."

Van der Velden moest lang wachten om te weten of zij geplaatst was voor de finale. "Dat was echt zenuwslopend. Ik stond uiteindelijk elfde na mijn laatste run en toen moest er nog een man of tien. Als er daar twee van overheen gaan, lig je er al uit. Dat was echt even nagelbijten, maar uiteindelijk is het me gelukt."

De Nederlander ziet nu pas hoe groot de Spelen daadwerkelijk zijn. "Ik heb altijd geprobeerd om de Spelen te zien als een normale wedstrijd, maar ik merk nu dat het me toch wel meer doet om in de finale te staan dan bij normale wedstrijden. Het is supertof dat ik op het grootste sportevent in de wereld heb kunnen laten zien wat ik kan", aldus een uitzinnige van der Velden.

Beijing 2022 Beijing 2022 : Highlights - Men's Snowboard Big Air Qualifications EEN UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Van der Velden maakt backside 1620 en plaatst zich voor finale big air

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Voelde in training al dat het lekker ging" - Van der Velden reageert op finaleplek EEN UUR GELEDEN