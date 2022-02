Beijing 2022

Kim is pas 21 jaar oud, maar geldt nu al als een absolute grootheid in het snowboarden. Vier jaar geleden in Pyeongchang werd ze op zeventienjarige leeftijd de jongste vrouwelijke olympisch kampioen op een snowboard ooit. Daarnaast is Kim regerend wereld- en X-games kampioen en won ze meerdere keren goud op de jeugd Olympische Spelen.

Vannacht moet de Amerikaanse halfpipe-specialiste voor de tweede keer aan de bak. De finale staat in de nacht van woensdag op donderdag op het programma en is natuurlijk live te zien op Eurosport en discovery+.

