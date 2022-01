Melissa Peperkamp had zich als zesde gekwalificeerd voor de finale in Laax. De Achterhoekse begon haar wedstrijd met een fatsoenlijke eerste run die haar naar de zevende plaats in de wedstrijd bracht. In haar tweede run wist ze zichzelf licht te verbeteren, maar bleef steken op de zevende plaats. Peperkamp stijgt met door haar zevende plek naar de tweede plek in het wereldbekerklassement eerder werd ze al vierde en zesde op dit onderdeel.

Laax | Peperkamp zevende op slopestyle

Ad

Van der Velden

Snowboarden Laax | Van der Velden kan niet opnieuw verrassen en wordt achtste 3 UUR GELEDEN

Niek van der Velden die vorige week nog wist te verrassen met een tweede plek in Mammoth Mountain bereikte ditmaal niet het podium. De 21-jarige die in Pyeongchang ook al op de Spelen stond, maakte in zijn eerste run een kleine fout op de rails in de bovensectie van het parcours waardoor hij kostbare punten verloor. In de tweede run ging hij echter onderuit op de tweede schans waardoor hij zijn score van 62.78 punten niet kon verbeteren en eindigde op de achtste plaats.

Laax | Van der Velden kan niet opnieuw verrassen en wordt achtste

Snowboarden Laax | Peperkamp zevende op slopestyle 3 UUR GELEDEN