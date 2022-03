In de kleine finale moest Dekker starten aan de blauwe kant. De piste die in de uren daarvoor langzamer bleek dan de kant van de rode poortjes. Dekker had daardoor een kleine achterstand in het bovenste gedeelte, maar maakte dat door agressief snowboarden knap goed onderin. Toen de Duitse moest forceren om langs Dekker te komen maakte ze een fout waardoor de uitslag vast lag.

Michelle Dekker werd op de Olympische Spelen vierde op deze discipline. De atlete uit Zoetermeer had zich aanvankelijk niet geplaatst. Een top acht klassering of twee keer in de top zestien waren voldoende geweest. Toch werd ze uiteindelijk aangewezen door het NOC*NSF om naar Beijing te vertrekken.

Snowboarden Rogla | Michelle Dekker knap op het podium bij wereldbekerwedstrijd parallelreuzenslalom EEN UUR GELEDEN

