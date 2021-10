De aftrap vindt plaats in het Zwitserse Chur, met een World Cup Big Air. De Olympische Spelen in Peking zijn nog maar zo’n honderd dagen van ons vandaan en aangezien er slechts een stuk of vijf serieuze Big Air-evenementen op het programma staan, begint de tijd te dringen in de jacht op medailles.

De sport heeft behoorlijk te lijden gehad onder de coronacrisis. Niet alleen waren er geen supporters welkom – wat gezien het aanwezige festivalsfeertje toch een essentieel onderdeel is – ook werden er amper wedstrijden georganiseerd.

Er was vorig seizoen slechts één World Cup Big Air, plus het WK. Tijdens een normaal seizoen wordt net als bij het alpineskiën gestreden om de eindwinst en bijbehorende kristallen globe. Snowboarders die tijdens de World Cup de finale halen, gaan drie keer de schans af en de twee hoogste scores tellen.

Op de Big Air moet je je air time zo goed mogelijk benutten om trucs uit te voeren Foto: Eurosport

Big Air

Omdat er zo weinig wedstrijden zijn gehouden, is het heel moeilijk in te schatten hoe de verhoudingen liggen. Vorig jaar maakten de Canadezen Max Parrot en Mark McNorris (wereldkampioen) de meeste indruk tijdens grote wedstrijden. Ook bij de vrouwen is de wereldtitel dankzij Laurie Blouin in handen van Canada.

Wie weet bieden de onduidelijke verhoudingen mogelijkheden voor Melissa Peperkamp – de grootste kandidaat voor deelname aan Peking 2022 – en Casper Wolf die in Zwitserland de Nederlandse eer vertegenwoordigen. Zowel Peperkamp als Wolf zette de beste prestaties neer op het onderdeel slopestyle.

Big Air is – zoals de naam al een beetje weggeeft – een discipline waarin veel door de lucht wordt gezweefd. Het is de bedoeling om met je snowboard een schans af te dalen, waarna je springt en trucs uitvoert. Meestal gaat het om een enkele hoge sprong en dus ook maar één kans om de geplande truc uit te voeren. De meest spectaculaire schans staat in Pyeongchang en is maar liefst 49 meter hoog.

World Cup Atlanta | Chris Corning de beste bij Big Air

Behalve het uitvoeren van trucs gaat het ook om het bereiken van een flinke hoogte plus afstand. Hoe meer air time je hebt, des te meer trucs kunnen er worden gedaan. Om echt mee te doen om de prijzen moet echter minimaal een specifieke truc tot in perfectie worden uitgevoerd. En de landing moet natuurlijk kloppen. Anders ben je je punten kwijt en mogelijk een blessure rijker.

Omdat het totaalplaatje van het onderdeel Big Air zo spectaculair is, staan er heel wat steden open voor een staaltje city marketing. Het gebeurde dan ook regelmatig dat er een schans werd opgetuigd in een grote stad. Milaan bijvoorbeeld. Of Kopenhagen. Vanwege de coronapandemie ging door nieuwe plannen uiteraard een streep.

Het is zaak om bij de slopestyle obstakels te gebruiken als je beste vriend Foto: Getty Images

Slopestyle

Bij de slopestyle gaat het niet om een enkele sprong of truc, maar het afwerken van een parcours met diverse heuvels en hindernissen. Punten worden bij de jury gescoord op basis van amplitude, originaliteit en natuurlijk de kwaliteit van de uitgevoerde trucs.

De discipline heeft zijn wortels in actiesporten als skateboard en BMX, maar tegenwoordig zijn er ook winterse varianten op de snowboard of ski’s. De trucs op de slopestyle vallen in de categorie: spins, grinds, grabs en flips. De beste trucs vormen hier soms ingewikkelde maar altijd spectaculaire combinaties van. In feite is slopestyle de winterse variant van het skateboarden dat we tijdens Tokyo 2020 hebben zien debuteren.

Halfpipe

De vertrouwde halfpipe komt ook aan bod, al is het maar omdat hierin ook medailles klaar liggen om te verdelen. Op dit onderdeel worden stunts gedaan in een grote, langgerekte U-vorm in de sneeuw. De deelnemers hebben van begin tot einde de kans om meerdere trucs te doen om de jury te imponeren. Er zijn twee World Cups ter voorbereiding: Copper Mountain en Mammoth Mountain. De derde wedstrijd is Beijing 2022.

