Montafon | Italië sterkste in spectaculaire teamwedstrijd

De Italiaanse voorsprong werd al in het eerste gedeelte van de wedstrijd gemaakt Lorenzo Sommariva kwam ver voor zijn concurrenten over de finish. Zijn vrouwelijke teamgenoot en olympisch kampioene Michela Moioli hoefde alleen maar overeind te blijven om de zege naar huis te brengen. Dit deed ze met verve al kwamen de andere teams nog gevaarlijk dichtbij.



Tsjechië begon de vrouwencross met de maximale achterstand van 2,36 seconden. Olympisch kampioene van Sotsji, Samkova, kon echter het verschil verkleinen tot 0,19 seconden. Ze haalde in haar inhaalrace ook nog de Fanse Trespeuch in, waarna ze op de tweede plek eindigde.

Montafon | Italiaanse Moioli rijdt overwinning naar huis in teamwedstrijd

