Speedway | Vaculik wint Praagse Grand Prix na valse start Janowski in finale

Niet aanwezig in de finale was Bartosz Zmarzlik. De Pool die won in Kroatië had een uitstekende kwalificatie, maar door een slordige fout in zijn halve finale stond hij niet aan de startlijn van de finale.

Ook Mikkel Michelsen behaalde de finale niet. De Deen was finalist in zowel Kroatië als in Polen, maar in Praag wilde het niet lukken voor hem. Hij behaalde in de kwalificaties niet genoeg punten om de halve finales te bereiken.

Finale

In de finale stonden daardoor Martin Vaculik, Maciej Janowski. Tai Woffinden en Jason Doyle. Met uitzondering van Janowski bereikten alle coureurs dit seizoen nog niet eerder de finale. Het was juist Janowski die een fout beging.

De Pool startte te vroeg, stopte weer en was daardoor als laatste weg uit de startblokken. Toen de lichten op rood sprongen was het lot voor hem duidelijk: diskwalificatie. Bij de herstart was Vaculik het snelst weg. Hij hield zijn machine onder controle en won de race. De Engelsman Woffinden werd tweede, de Australiër Doyle kwam als derde over de streep.

Ranglijst na drie races

​​1 - Bartosz Zmarzlik (Polen) 44 punten

2 - Maciej Janowski (Polen) 43 punten

3 – Leon Madsen (Denemarken) 40 punten

4 – Mikkel Michelsen (Denmarken) 33 punten

5 – Tai Woffinden (Verenigd Koninkrijk) 32 punten

6 – Max Fricke (Australië) 31 punten

7 – Jason Doyle (Australië) 31 punten

8 – Fredrik Lindgren (Zweden) 31 punten

9 – Martin Vaculik (Slowakije) 29 punten

10 – Anders Thomsen (Denemarken) 24 punten

