Superbikes | Bautista kroont zich in Mandalika op zijn Ducati tot nieuwe wereldkampioen

De Turk werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen Superbikes, maar kende in 2022 een slechte start van het nieuwe seizoen. Jonathan Rea was vastbesloten om zijn kroon terug te veroveren. Hij was echter niet snel genoeg en leek dit soms zo graag te willen compenseren dat hij fouten maakte.

Bautista wist echter de juiste balans tussen snelheid, consistentie en prestaties te vinden, waardoor hij bijna het gehele seizoen op kop ging in het klassement. De voorsprong van de Ducati-rijder groeide naar een geruststellende marge en als het eens tegenzat, wist hij dat in een volgende race snel weer om te draaien.

Geruststellende voorsprong

Iedereen wist dat het te gebeuren stond en in Indonesië was het dan ook zo ver: Bautista is de nieuwe wereldkampioen in de Superbikes-klasse. Razgatlioglu staat inmiddels tweede in de tussenstand en hoopt bij de nog te verrijden slotrace in Phillip Island zijn status als runner-up te verzilveren.

Maar vandaag waren alle ogen gericht op Bautista en Ducati. Beide partijen vierden hun triomf uitgebreid na het vallen van de finishvlag. Voor Ducati is het sowieso een topjaar, aangezien vorige week nog het kampioenschap in de MotoGP werd veroverd, dankzij een uitmuntende tweede seizoenshelft van Pecco Bagnaia.

Dankzij Bautista is nu het tweede wereldkampioenschap een feit en heeft Carlos Checa (2011) eindelijk een opvolger.

