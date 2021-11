Race 1 van het laatste raceweekend in de World Superbike seizoen is verplaatst naar zondag nadat een heftige tropische regenbui racen op het circuit onmogelijk maakte.

De coureurs werkten nog wel de vrije training en de Superpole af voordat de bui losbarstte.

Race 1 zal zondag verreden worden in plaats van vandaag. De resultaten uit de Superpole zullen blijven staan.



Dit is het nieuwe raceschema:



04:00 uur - Race 1

07:00 uur - Race 2



Yamaha coureur Toprak Razgatlıoğlu leidt in het kampioenscahp met 531 punten. Zijn naaste concurrent Jonathan Rea volgt met 501 punten.





