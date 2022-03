De wintertest is van groot belang ter voorbereiding op een nieuw seizoen FIM Superbike World Championship, maar het is plotseling de vraag of Van der Mark er tijdens de eerste race wel bij kan zijn. Tijdens een laatste training viel van zijn mountainbike en kwam ongelukkig terecht.

Het betreft ‘gelukkig’ een breuk van het onderbeen, wat veel beter is met het oog op genezing dan een gebroken bovenbeen, maar het is en blijft een serieuze blessure en die zal moeten helen. Pas als dat is gebeurd, kan Van der Mark weer aan motorrijden gaan denken.

Ad

Superbikes | Van der Mark bezorgt BMW na lang wachten eindelijk winst in Superpole-race

Superbike Superbikes | Bassani steekt middelvinger op naar Van der Mark na valpartij 22/11/2021 OM 09:18

Razgatlioglu verdedigt titel

Over het herstel van Van der Mark valt dus nog niet direct iets te zeggen. Er staan behalve deze week in Misano ook nog tests gepland in Barcelona (eind maart) en Aragón (begin april), waar het nieuwe seizoen op 10 april ook start en de titelstrijd tussen Toprak Razgatlioglu en Chris Rea weer losbarst.

Met of zonder Van der Mark is voorlopig de grote vraag. De laatste jaren eindigde hij als vierde, vijfde en zesde in het kampioenschap, met altijd wel een gewonnen race op zak.

Superbike Superbikes | Bassani steekt middelvinger op naar Van der Mark na valpartij 22/11/2021 OM 09:17