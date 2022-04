Van der Mark miste de openingsraces van het seizoen in Aragon plus diverse voorbereidende tests, maar hoopt in Assen weer van de partij te zijn. Hij was laatst ook al aanwezig tijdens een perspresentatie, maar stal de show toen nog in een rolstoel.

Die paar weken verschil tussen toen en nu moeten net het verschil maken om de kunnen rijden, zo hoopt Van der Mark. Wat natuurlijk ook meespeelt is dat de Nederlander zijn thuisrace niet wil missen. Dus als het ook maar eventjes kan, stapt hij graag op zijn BMW.

Vertrouwen

“Ik heb een aantal weken noodgedwongen pauze gehad, maar voel me nu klaar om terug te keren. Alles hangt natuurlijk van de medische checks af, maar ik heb er vertrouwen in. Mijn herstel verloopt voorspoedig en ook wat extra behandelingen hebben hun uitwerking niet gemist”, zo reageert Van der Mark.

De beenbreuk ontstond tijdens een valpartij met de mountainbike, maar ondanks de fysieke tegenslag besloot Van der Mark niet stil te gaan zitten in de hoop zo fit mogelijk te blijven. Dat moet zich nu gaan uitbetalen, al blijft het moeilijk om met serieuze ambities aan de start te verschijnen.

“Ik verwacht niet dat ik in Assen gelijk weer tot de top behoor. Het wordt een uitdaging. Ik heb sinds eind vorig jaar niet op mijn BMW gezeten en tijdens de winter is de machine uiteraard verder ontwikkeld. Ik zal me alles eigen moeten maken.”

Stapje voor stapje

Van der Mark vervolgt: “Pas als ik goed op de hoogte ben van alle veranderingen en ontwikkelingen, kan ik er mijn voordeel mee doen. Daar komt nog bij dat ik niet topfit ben. Ik ben graag van de partij, maar de focus ligt in Assen niet op het behalen van goede resultaten. Dat komt later weer. Ik wil mijn rentree maken en daarna stapje voor stapje vooruit.”

Normaal gesproken zijn podiumplekken het doel van Van der Mark. Dat lukt ieder seizoen wel een paar keer, zoals het de laatste vier jaren ook telkens lukte om één uitschieter te noteren met winst.

