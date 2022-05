Van der Mark kwam tijdens de eerste vrije training op het Portugese circuit vrijdagochtend al vroeg ten val. Het zag er nog niet eens zo ernstig uit, maar de gevolgen waren groot. De Nederlander kwam zo ongelukkig terecht dat hij niet op eigen kracht weg kon komen.

De rode vlag werd snel gezwaaid, waardoor Van der Mark in veiligheid kon worden gebracht waarna al snel duidelijk werd dat behandeling door artsen noodzakelijk was. Bij onderzoeken op het circuit en in het ziekenhuis van Lissabon kwam een breuk in het rechterbovenbeen aan het licht.

Ad

Assen

Superbike Superbikes | Van der Mark loopt bij valpartij in Estoril breuk op in dijbeen EEN UUR GELEDEN

De breuk zit net onder het kogelgewricht van de heup, waardoor je kunt stellen dat de kogel als het ware is losgekoppeld van de rest van het dijbeen. Van der Mark onderging vrijdagavond gelijk een operatie om de schade te herstellen voor zover direct mogelijk.

Er wacht hem opnieuw een periode van revalidatie en dat terwijl hij bij de vorige race, in Assen, hoewel hij nog amper normaal kon lopen, juist terugkeerde na een eerdere valpartij op de mountainbike. De breuk zit opnieuw rechts, maar vorige keer betrof het zijn onderbeen en dus is geen sprake van hetzelfde euvel.

Revalideren

Ondanks al het lichamelijke ongemak slaagde Van der Mark erin om in Assen naar de toptien te rijden, maar op die achtste plaats moet hij voorlopig teren. Opnieuw moet de 29-jarige motorcoureur revalideren, herstellen en fit worden.

Door zijn ambities voor het goed op gang zijnde seizoen 2022 kan een dikke streep.

WAAR KIJK JE?

Liefhebbers van het WK Superbikes hoeven niks te missen. Er worden volop races uitgezonden op Eurosport en als je écht niets wilt missen, stream dan live en reclamevrij via discovery+

Nederland Superbikes | Bautista profiteert optimaal van botsing tussen Razgatlioglu en Rea 24/04/2022 OM 20:10