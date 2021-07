Voor het eerst op de Olympische Spelen



Surfen als sport is ontwikkeld in de eilanden in de Grote Oceaan. De Hawaïaan Duke Kahanamoku, die drie keer goud haalde voor de Verenigde Staten in het zwemmen op de Olympische Spelen van 1912 en 1920 wordt gezien als ‘vader van het moderne surfen’. Het eerste wereldkampioenschap werd in 1964 georganiseerd. Met de toevoeging van surfen aan het olympische programma is de erkenning als sport compleet.

Wat: Surfen

Waar: Tsurigasaki Surfing Beach

Wanneer: zondag 25 juli - woensdag 28 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Favorieten: Gabriel Medina, John John Forence, Kanoa Igarashi, Carissa Moore, Stephanie Gilmore

Wat is surfen?



Het surfen moet niet verward worden met windsurfen, de zeildiscipline waarin Dorian van Rijsselberghe in 2012 en 2016 goud won op de Spelen. In het surfen zijn er verschillende disciplines met verschillende boardtypes. In Tokio wordt er op shortboards door twintig mannen en vrouwen gestreden om de medailles. Een shortboard heeft een lengte van rond de 180 centimeter. Het surftoernooi wordt gehouden in vier dagen. Van 25 tot en met 28 juli zijn de surfers op het olympische water te vinden. De finales worden gehouden op woensdag 28 juli.

Het surftoernooi wordt gehouden in rondes met een knock-out systeem. In de eerste ronde liggen vier atleten tegelijkertijd in het water. De twee surfers met de meeste punten kwalificeren zich voor de derde ronde. Atleten die als derde en vierde eindigden, krijgen een herkansing in de tweede ronde. Vanaf de derde ronde worden heats gehouden waarin maar twee atleten tegelijkertijd in het water liggen. De winnaar van de heat gaat verder in het toernooi.

John John Florence in actie op Billabong Pipemasters 2016 Foto: Getty Images

Een heat duurt dertig minuten waarin surfers een maximum van 25 golven mogen rijden. Per gereden golf krijgt een surfer punten van een vijfkoppige jury. De jury beoordeelt op moeilijkheid, snelheid, creativiteit en flow. De twee hoogst scorende golven tellen mee voor de score van de atleet. De surfer die na dertig minuten de hoogste score heeft behaald, wint de heat.

Op wie moet je letten?



Bij de mannen zijn de Amerikaanse mannen historisch gezien het sterkste. De grootste naam in het Amerikaanse team is John John Florence uit Hawaï. De 28-jarige Florence won in 2016 en 2017 de World Surf League. De grootste uitdagers van Florence komen uit Brazilië. Het land maakt nog niet zo lang deel uit van de absolute top, maar is inmiddels niet meer weg te denken in het internationale surfen. De laatste twee gehouden edities van de World Surf League werden gewonnen door Brazilianen Gabriel Medina (27) en Italo Ferreira (27). Het thuisland vestigt zijn hoop op Kanoa Igarashi. Igarashi is geboren en groeide op in Californië, maar heeft Japanse ouders. Voor dat land komt hij ook uit. De als vierde geplaatste surfer gaat met reële medaillekansen naar de Spelen.

De wedstrijd bij de vrouwen lijkt een duel te worden tussen de VS en Australië. Grote favoriet is Carissa Moore (VS). In de staat Hawaï is zelfs een dag naar haar vernoemd. Op 4 januari vieren Hawaïanen Carissa Moore Day. Moore werd wereldkampioen in 2011, 2013, 2015 en 2019. In het kampioenschap van 2021 gaat ze aan de leiding. Moore gaat uitgedaagd worden door Caroline Marks (VS), Stephanie Gilmore (AUS) en Sally Fitzgibbons (AUS).

