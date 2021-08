In de technische routine moeten synchroonzwemmers een routine zwemmen met daarin verschillende verplichte elementen. In vergelijking met de vrije routine is de technische routine een stuk korter. De finale van morgen bestaat uit een vrije routine. Om 12:30 uur begint de finale.

Tokio 2020 Synchroonzwemmen de Brouwer-zusjes 2 UUR GELEDEN

