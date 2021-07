Wat: olympisch taekwondotoernooi

Waar: Makuhari Messe Hall

Wanneer: zaterdag 24 augustus - dinsdag 27 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Reshmie Oogink (Vrouwen +67 kilo)

Historie van taekwondo op de Spelen

Taekwondo was in 1988 voor het eerst op de Zomerspelen te zien toen het in Seoul als demonstratiesport meedeed. Bij de volgende Zomerspelen in Barcelona in 1992 was taekwondo wederom een demonstratiesport. Pas in 2000 in Sydney werd de sport een volwaardig onderdeel van de Zomerspelen, en sindsdien is het niet van de olympische kalender verdwenen.

Klasses

Tijdens de Spelen in Tokyo komen de atleten uit in acht verschillende klasse's: vier voor mannen en vier voor vrouwen. Bij de mannen zijn er de klasse's -58 kilo, -68 kilo, -80 kilo en +80 kilo. De vrouwen participeren in de klasse's -49 kilo, -57 kilo, -67 kilo en +67 kilo. Reshmie Oogink, de enige Nederlandse troef in Tokio, doet mee in de zwaarste klasse boven de 67 kilo.

Reshmie Oogink

Vijf jaar geleden bereikte Oogink in Rio de kwartfinales, waarin ze het op basis van een golden point aflegde tegen de Amerikaanse Jackie Galloway. Op dit moment bezet Oogink de 29e plek op de wereldranglijst. Op het wereldtoneel heeft de Almelose zichzelf al bewezen, want zowel op het EK 2016 als op het WK 2017 pakte de taekwandoka brons. Ze kwalificeerde zich voor de Spelen door op het OKT in het Bulgaarse Sofia de finale te halen.

Programma

Oogink zal pas op de laatste taekwondodag in actie komen, als zowel de zwaarste klasse's bij de mannen als bij de vrouwen afgewerkt worden. Op onze site kun je het volledige taekwondoprogramma bekijken.

