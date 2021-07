Wat: Tafeltennis

Waar: Tokyo Metropolitan Gymnasium

Wanneer: Zaterdag 24 juli - vrijdag 6 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Britt Eerland

Favorieten: Fan Zhendong, Ma Long (mannen), Chen Meng (vrouwen)

Wat zijn de kansen van Eerland?

Op het eerste gezicht lijken de kansen van Eerland op een olympische titel niet bijster groot. Hoewel de Schiedamse al jaren tot de subtop van de wereld behoort, is de Chinese dominantie bij de singles gewoonweg te groot. Desondanks behaalde Eerland relatief eenvoudig haar olympische ticket door in het World Singles Qualification Tournament in Qatar eenvoudig te winnen van haar Spaanse opponent Galia Dvorak. Een maand daarvoor baarde de huidige nummer 27 van de wereldranglijst ook al aardig wat opzien door in het Europe Top 16 tournament, een toernooi voor de beste zestien Europese spelers en speelsters, de finale te halen, waarin ze uiteindelijk verloor van de Duitse Petrissa Solja.

Tafeltennis Tafeltennis! De mooiste rally's van het afgelopen seizoen... 31/10/2018 OM 13:14

Favorieten

Bij de mannen zijn de ogen vooral gericht op Chinezen. Drievoudig wereldkampioen Fan Zhendong maakt in Tokio zijn debuut op de Olympische Spelen. De Chinees zal proberen om landgenoot Ma Long te onttronen, die tijdens de Spelen in Rio het goud veroverde.

Naast de Chinese kanonnen hebben de Afrikanen hun hoop gevestigd op de Nigeriaanse Quadri Aruna. De Afrikaan was in Rio één van de grootste verrassingen, Aruna versloeg in zijn run naar de kwartfinale de Duitse tafeltennislegende Timo Boll en de als vijfde geplaatste Taiwanees Chuang Chih-Yuan. In de kwartfinalwe was Ma Long, de uiteindelijke winnaar, te sterk voor de Nigeriaan.

Quadri Aruna in actie op de spelen in Rio Foto: Getty Images

Bij de vrouwen gaat de meeste aandacht naar de nummer één van de wereldranglijst, de Chinese Chen Meng. Meng voert al jaren de ranglijst aan bij de vrouwen en is drievoudig winnaar van de ITTF World Tour Grand Finals: in 2017, 2018 en 2019. In 2019 pakte ze het zilver op de WK, toen ze verloor van haar landgenoot Liu Shiwen. De huidige olympisch kampioene bij de vrouwen, de Chinese Ding Ning, is niet van de partij in Tokio. De winnares in Rio is gestopt en studeert tegenwoordig in Peking, waar ze haar Master Physical Education probeert te halen.

Programma

Het olympische tafeltennistoernooi vindt plaats van zaterdag 24 juli tot en met vrijdag 6 augustus. De loting voor de wedstrijden is nog niet gedaan, maar op deze pagina kun je al wel zien welke wedstrijden op welke dagen worden gespeeld.

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.