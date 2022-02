Djokovic zegt dat de 'gezichten' die hij kreeg van zijn collega's op de Australian Open, terwijl hij vocht tegen deportatie uit het land, 'veel pijn deden'.

Djokovic werd eerder dit jaar aanvankelijk de toegang tot Australië geweigerd, omdat douaneambtenaren twijfelden aan de redenen voor de medische vrijstelling die hem toestond deel te nemen aan het toernooi, ondanks dat hij niet was ingeënt.

Nadat hij in een quarantainehotel was geplaatst, werd het besluit om zijn visum in te trekken echter vernietigd door een rechter en mocht hij zich voorbereiden op de Australian Open.

Vervolgens werd zijn visum voor de tweede keer geannuleerd, dit keer door de minister van Immigratie Alex Hawke, uit angst dat zijn aanwezigheid het anti-vaxsentiment in het land zou aanwakkeren, en werd hij aan de vooravond van het toernooi gedeporteerd.

"Ik was vier dagen vrij en ik trainde, maar het waren geen normale trainingsdagen die ik normaal zou hebben voorafgaand aan Grand Slam-wedstrijden", vertelde Djokovic aan de BBC.

“Er vlogen helikopters bij elke trainingssessie die ik in de Rod Laver Arena had, camera's waren overal."

Collega's

"Ook mijn collega's deden me echt pijn. Ik voelde die energie en die blikken van spelers en andere mensen die in het tenniscentrum waren en natuurlijk begrijp ik dat ze een perceptie hadden die was gebaseerd op wat ze zagen uit mediaberichten. Ik was er niet toe in staat en ging niet naar de media omdat ik de juridische procedure en de Australian Open wilde respecteren. Maar op dat moment wilde ik echt iedereen spreken en mijn uitleg geven."

Toen hij in het land aankwam, bracht Djokovic zijn eerste nacht door op het vliegveld van Melbourne, waar hij werd ondervraagd door de Australische douane. Daarna werd hij naar een quarantainehotel gebracht waar sommige asielzoekers al meer dan een jaar vastzitten.

"Het was absoluut niet prettig, maar ik wil hier niet zitten klagen over de toestand in dat detentiecentrum, want ik ben zeven dagen gebleven. Ik voelde me wel machteloos. Toen ik daar aankwam, mocht ik mijn telefoon drie, vier uur niet gebruiken. Het was midden in de nacht, van 01:00 uur tot 09:00 uur."

Supporters van Djokovic steunen hem buiten het quarantainehotel waar hij een week moest verblijven. Foto: Getty Images

Geen vaccinatie

“Ik sliep niet omdat ik in principe elke 30 minuten werd ondervraagd. Ik had vele interviews die werden gestart en vervolgens stopten, dan weer pauzeerden omdat ik moest wachten totdat de persoon zijn superieuren moest spreken, waarna hij weer terugkwam."

“Het ging de hele nacht door. Het visum werd hersteld, eerst ingetrokken, toen hersteld en toen weer ingetrokken.”

Kritiek op Djokovic te heftig

Alex Corretja vindt dat de kritiek op Novak Djokovic te grote vormen aanneemt. Volgens de oud-tennisser betekent Djokovic veel voor de sport en verdient hij meer respect.

''Mensen vinden zijn gedrag op de baan misschien niet leuk. Je kunt voor of tegen hem zijn, maar we moeten niet vergeten dat hij heel speciaal is voor onze sport. Om hem zo flink te bekritiseren en om zo hard voor hem te zijn omdat hij heeft besloten zich niet te laten vaccineren, is voor mij te heftig.''

''Hij heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen ideeën. Sommige mensen zullen vinden dat hij het recht heeft om te zeggen dat hij ongevaccineerd is, terwijl anderen zullen zeggen dat hij een rolmodel kan zijn als hij zich wel laat vaccineren", aldus Corretja.

