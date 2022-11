In zijn achtste finale op de ATP-tour van dit jaar versloeg de 35-jarige Wimbledon-kampioen de Noorse Roland Garros- en US Open-finalist Casper Ruud met 7-5 en 6-3. Djokovic volgt daarmee de Duitser Alexander Zverev op, die vanwege een blessure al een tijd uit de roulatie is.

Djokovic ontving een recordbonus van 4,74 miljoen dollar voor zijn opmars naar de titel. Dat megabedrag krijg je als je het toernooi ongeslagen wint. Djokovic won naast de halve finale op zaterdag ook al zijn drie groepswedstrijden.

De voormalig nummer één van de wereld, die vorig jaar geleden in de halve finale onderuit ging tegen Alexander Zverev, verloor slechts één set in vijf wedstrijden op weg naar zijn titel.

Opluchting

Met zijn zesde wereldtitel kwam Djokovic op gelijke hoogte met Roger Federer en is met 35 de oudste winnaar. "Op je 35e speel je meestal tegen senioren, maar niet op het hoogste niveau tegen de besten van de wereld", zei Eurosport-analist Mischa Zverev.

Djokovic voelde in de eerste plaats "grote opluchting en grote voldoening". "Het was een moeilijk jaar, het moeilijkste uit mijn carrière. Het hele jaar was zo moeilijk te plannen. Ik wist vaak niet welk toernooi ik kon spelen en waar ik naartoe kon. Het was een rit in de achtbaan."

Over de omstandigheden wilde hij niet al te veel kwijt. "Ik heb het al 1000 keer over dit ongewone jaar gehad. Ik zal het niet nog een keer herhalen. De mensen die tennis volgen weten ervan", aldus Djokovic.

Oorlogsverklaring

Djokovic liet er aan het einde van het evenement in Turijn één uit. In een interview met Eurosport legde hij een oorlogsverklaring af aan de concurrentie.

"Ik speel al het tennis dat ik kan spelen sinds halverwege het jaar en heb slechts één wedstrijd verloren sinds ik Wimbledon heb gewonnen. Ik voel nog steeds veel motivatie om titels te winnen en dat wil ik blijven doen, te beginnen in Australië. Melbourne is mijn meest succesvolle Grand Slam-toernooi, ik ben zo blij dat ik daar weer kan spelen", aldus de 21-voudig Grand Slam-winnaar.

Na een pauze van enkele weken keert Djokovic terug naar zijn huiskamer in Melbourne, waar hij al negen keer zegevierde.

