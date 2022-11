Nadal verloor in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Parijs van Tommy Paul. Dit was de eerste partij die hij tenniste sinds de geboorte van zijn zoon . Het lijkt sowieso een wat moeilijk moment in de carrière van de Spanjaard, die binnenkort niet als favoriet aantreedt bij de ATP Finals.

Na zijn afmelding op Wimbledon speelde Nadal nog slechts zes partijen en hoewel hij in de race was om toch weer nummer één van de wereld te worden, bleek dat iets te veel gevraagd. Nadal gaf ook al aan dat hij het moeilijk vond om zijn vrouw en drie weken oude kind achter te laten.

Ad

“Ik vind het onwijs leuk om weer wedstrijden te tennissen, maar de laatste maanden verlopen nogal hobbelig voor mij. Dus ja, ik heb niets te verliezen tijdens de ATP Finals. Ik heb best een goed 2022 gehad en ga er vol goede moed heen, gewoon om mijn best te doen”, aldus Nadal.

Tennis ATP Finals | Rivalen Kyrgios en Norrie verbazen zich over deelname Djokovic dankzij Wimbledon 4 UUR GELEDEN

Laver Cup | Federer en Nadal laten tranen vrije loop tijdens optreden Ellie Goulding

Blessures

Nadal begon 2022 fenomenaal door – kort na het herstel van pittige blessures – direct de Australian Open te winnen en enkele ongemakken later ook op Roland Garros ‘gewoon’ weer te zegevieren. Een nieuwe blessure zorgde voor een opgave in de halve finale van Wimbledon, waarna het herstel iets te lang duurde om topfit aan de US Open te beginnen.

Aangezien Nadal sinds Wimbledon amper nog een serieuze wedstrijd tenniste – ook het dubbelen met Roger Federer op de Laver Cup valt niet in die categorie – beschouwt de winnaar van 22 Grand Slams zichzelf niet bepaald als favoriet voor winst van de ATP Finals, het eindejaarstoernooi van 2022.

“Uiteindelijk heb ik ook gewoon wedstrijden nodig om in een ritme te komen, topfit te zijn en mijn beste tennis te laten zien. Het laatste halfjaar is daar geen sprake van. Ik speel maar weinig, ik train zelfs amper met andere spelers, maar dat is juist wat ik nodig heb. Misschien ga ik maar wat eerder naar Turijn om iets van vorm te zoeken.”

Roland Garros | Gravelkoning Nadal doet het gewoon weer - veertiende zege in Parijs een feit!

Eerste partij

“Ik doe mee met het idee om te genieten van het spelen tegen de beste tennissers van het jaar. Je weet nooit wanneer het de laatste keer wordt dat je op zo’n podium staat, zeker niet op mijn leeftijd. Daarom wil ik er extra van genieten. En als het even kan, doe ik dat volgend jaar opnieuw”, werpt de nu 36-jarige Nadal vanuit Parijs een blik op de toekomst.

Federer is al gestopt en ook voor Nadal breekt langzaam maar zeker de herfst van zijn carrière aan, als hij zich daar al niet bevindt. Hij speelde af en toe al met de gedachte om te stoppen, maar weet zich tot dusver telkens weer op te richten en het beste uit zichzelf naar boven te halen, zelfs – of juist – op de Grand Slams.

Nadal: “We kunnen, zonder twijfel, stellen dat er de laatste paar manden veel is gebeurd. Maar het is te simpel om terug te vallen op excuses. Uiteindelijk is het altijd hetzelfde liedje. Speel je goed, dan win je. En speel je slecht, dan verlies je. Opvallend genoeg speelde ik bij vlagen nog best aardig, zeker als je bedenkt dat het pas weer mijn eerste partij was.”

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Rolex Paris Masters ATP Parijs | Nadal voor het eerst in actie na geboorte zoon - "Grappig dat ik hem nu al mis" EEN DAG GELEDEN