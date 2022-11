De ATP Finals is een toernooi waarbij de beste spelers van een kalenderjaar het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie de allerbeste is, in dit geval over 2022. Het is op basis van puur kwaliteit niet gek dat Djokovic tot de deelnemers behoort, op basis van prestaties is dat een iets ander verhaal.

Zeker als je bedenkt dat Djokovic voor het winnen van Wimbledon geen punten kreeg, maar moest inleveren. Als gevolg van het weren van tennissers uit Belarus en Rusland stonden er in Londen geen ATP-punten op het spel, terwijl de prestatie van Djokovic nu wel meetelt om de ATP Finals te mogen spelen.

Ad

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

Rolex Paris Masters ATP Parijs | Nadal voor het eerst in actie na geboorte zoon - "Grappig dat ik hem nu al mis" 19 UUR GELEDEN

Geen punten

Dat steekt, onder meer bij Kyrgios en Norrie. “Novak mag de ATP Finals spelen op basis van het winnen van Wimbledon en dat is een beetje vreemd. Dat vind ik voor Kyrgios trouwens net zo goed. Hij verloor de finale en mag niet meedoen”, aldus Norrie tegenover Britse pers.

“Laten we vooropstellen dat Djokovic het verdient om mee te doen, maar het voelt nogal dubbel dat hij de enige is die profiteert van een op Wimbledon neergezette prestatie”, aldus Stuart Duguid, die de belangen van Kyrgios behartigt.

Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic

Norrie verliest

Een woordvoerder van de ATP vindt dat er niets geks aan de hand is. “Er zijn na Wimbledon geen rankingpunten toegekend, maar verdere regelveranderingen vonden we niet nodig. Vandaar dat tennissers zich op basis van Grand Slam-winst kunnen kwalificeren.”

Norrie had vooraf nog steeds een klein kansje om deel te nemen aan de ATP Finals, maar dan moest hij deze week in Parijs wel goed presteren tijdens het Masters-toernooi en nog de nodige punten oprapen. “Ik vind het een tof toernooi en doe graag mee, dus ik ga er keihard mijn best voor doen.”

Of hij in zijn opzet is geslaagd, valt te betwijfelen: Norrie verloor al in de tweede ronde van Corentin Moutet.

Wimbledon | Norrie laat de Britten nog altijd dromen van thuissucces

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Rolex Paris Masters ATP Parijs | Wawrinka heeft hard 'advies' voor Rune - "Gedraag je niet als een baby op de baan" 19 UUR GELEDEN