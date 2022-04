Kyrgios moest eventjes inkomen tegen Mackenzie McDonald in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Houston, maar toen het eenmaal begon te draaien, bleef hij aan de goede kant van de score: 4-6 6-3 6-4. Uiteraard trakteerde de Australiër de aanwezige supporters op een tweener.

In het verleden merkte Kyrgios op dat hij spelen op gravel verschrikkelijk vindt, onder meer omdat al je spullen er zo vies van worden, maar hij lijkt een beetje van mening te zijn veranderd. “Gravel is nog steeds niet mijn favoriete ondergrond en ook al glijd ik af en toe weg, het is best oké voor mijn spel”, aldus Kyrgios in zijn vraaggesprekje direct na afloop.

“De sfeer hier in Houston is prima en het publiek heeft er zin in, dus het lijkt me leuk om hier verder te komen. Ik probeer naast de baan te doen wat ik moet doen: goed rusten, goed eten en een beetje plezier hebben. Houston is top. Er is van alles te doen en je kunt goed winkelen.”

Ondanks die eerste gravelwinst in drie jaar tijd slaat Kyrgios als vanouds Roland Garros over. In plaats daarvan stapt hij op het vliegtuig naar Australië waardoor hij voor het vijfde jaar op rij ontbreekt bij deze Grand Slam.

Maar Kyrgios had een nieuwtje: in 2023 staat Roland Garros op zijn programma. “Mijn vriendin wil graag een keer naar Parijs en als we toch die kant op gaan, waarom zou ik dan niet meedoen? Ik kondig het nu aan: volgend jaar ben ik van de partij tijdens Roland Garros.”

