ATP Mallorca | Griekspoor goed begonnen aan laatste toernooi voor Wimbledon

Voor Griekspoor is het toernooi op Mallorca het laatste toernooi voor Wimbledon. Eerder dit jaar speelde hij in Halle en Rosmalen waar hij telkens de tweede ronde bereikte. Dit lukt nu dus ook in Mallorca.

Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de Slowaak Alex Molcan (ATP-50). Griekspoor kwam hem vorige week nog tegen op het toernooi in Halle. Daar versloeg hij Molcan nog in straight sets.

